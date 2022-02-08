基隆市暖暖區台62東向5.7公里瑪南隧道口今天下午發生嚴重車禍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

台62線瑪南隧道轎車疑自撞 女駕駛無生命跡象3乘客送醫 (陳彩玲翻攝)

基隆市暖暖區台62東向5.7公里瑪南隧道口今天下午發生嚴重車禍，年約20多歲女駕駛受困車內，救出後無生命跡象，目前送往長庚醫院急救中，另3名女乘客意識清楚，其中1人滿臉鮮血，分別受有嚴重擦挫傷。

基隆市消防局今天下午1點半接獲通報，瑪南隧道口有一輛租賃小客車疑似自撞，橫向停靠在路上，左車頭幾乎全毀，車內安全氣囊爆開，零件散落一地，現場血跡斑斑，駕駛一度受困車內，消防員救出後已無生命跡象，立即實施CPR送醫急救；另有3名女乘客意識清楚，送往長庚醫院救治，其中2名年約22歲、1名23歲。