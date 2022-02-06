不少人都渴望在學生時期能有一段單純、美好的戀情，近日越南一名男學生鼓起勇氣，和暗戀許久的女學生告白，一旁還圍繞著許多來看熱鬧的同學，現場所有人都在等待她的答案，不過女學生下秒突然鞠躬，讓大家都相當驚訝。

根據越南媒體報導，一段男學生和暗戀許久的女學生告白的影片近日在網路瘋傳，從畫面中可以看到，背對鏡頭的男學生手中抱著一束紅色鮮花，緊張地等待站在他對面、長相清秀的女學生回答，四周還圍繞著許多湊熱鬧的同學們。

不過結局並不如男學生想像那樣美好，只見女學生露出靦腆的笑容，開口和他說道：「謝謝你和我告白」，一邊搖頭一邊後退，接著非常有禮貌地和男學生鞠躬，以表達自己的感謝，最後轉身回到教室內，男學生被拒絕後雖然十分尷尬，但也只能抓抓頭接受這個結果，一旁的同學們也相當震驚，忍不住舉起手摀住嘴巴，不知該作何反應。

影片曝光後，很快就引起網友熱議，截至目前為止這個片段在TikTok上的觀看次數已經超過200萬，不少人看到女學生的行為後，都紛紛留言稱讚她，「雖然告白失敗了，但你喜歡上一個很好的人」、「她好有禮貌」、「這是一個很有禮貌的拒絕，所以男生不需要太難過」、「從她的行為來看就知道是個好孩子」、「就算告白失敗也不會後悔，你選對人喜歡了」。