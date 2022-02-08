美國一對夫妻2021年在華盛頓州買下一棟屋齡115年的歷史建築，打算改建成酒吧，豈料近日在進行裝修時，發現牆壁後竟藏一面長18公尺的巨型壁畫，讓現場所有人都非常驚訝，翻看過去的剪報得知，這棟建築曾經是一間電影院。

根據《CNN》報導，夫妻檔尼克與莉莎（Nick and Lisa Timm）2021年返回華盛頓奧卡諾根（Okanogan），照顧尼克罹患肺癌的父親，直到同年9月父親過世後，他們也決定留在當地，並買下屋齡115年的建築物，打算改建成一間酒吧，坪數約84坪，近日進行裝修，工人拆除其中一面灰泥牆時意外發現驚喜。

工人剛開始拆除灰泥牆時，發現底下竟繪有樹木和湖泊，讓他們驚覺不對勁，認為底下可能有一整幅畫，經確認果然不出所料，牆後藏有長18公尺、高6公尺的壁畫。尼克表示，「我們回來開店，是希望能夠活化當地經濟，沒想到意外發現壁畫，這很有趣，如今可以透過畫來展示這裡的歷史」。

據了解，這棟房屋建於1907年左右，曾被當作電影院、撞球館、甚至是鬥雞場，奧卡諾根歷史協會翻出1915年一份剪報，提及當時繪製壁畫是為了提供電影院使用。壁畫目前已全數露出，正準備重新進行修復，但由於部分牆面有大面積水漬，修復費用昂貴，夫妻倆便透過募款尋求援助，壁畫修復工程將會延後到夏季。