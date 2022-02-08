土耳其一處牧場近日誕下一隻新生山羊，然而牠的長相有些與眾不同，額頭竟長出一顆巨大的眼睛，牧場主人發現後相當驚恐，總覺得山羊一直盯著自己看，更坦言從事相關工作已經25年，但從來沒有看過或聽過類似的事情發生。

Mutant goat born with 'cyclops eyes' in middle of forehead scares farmerhttps://t.co/v0l07wf68j pic.twitter.com/pLylmuwrzZ — Daily Star (@dailystar) February 7, 2022

根據《每日星報》報導，40歲的卡塔爾（Ahmet Kartal）居住在基利斯（Kilis）一處村莊，從事飼養動物的工作已經長達25年，日前他前往牧場檢查動物時，發現有一隻小山羊剛誕生不久，仔細一看卻驚覺牠長相非常奇怪，不同於其他同類都有2顆眼睛，這隻小山羊的額頭竟長有一個巨大的眼睛，看起來就像是神話中的「獨眼巨人」，讓他備受衝擊。

卡塔爾接受採訪時表示，他看見小山羊後瞬間感到不寒而慄，當他在拍照時，雖然小山羊沒有發出任何聲音，但總覺得牠正在盯著自己看，「我工作已經25年了，這是我第一次遇到這種事，我以前從未看過或聽過類似的事情發生」，卡塔爾透露，所有看過小山羊的人都十分震驚，他則希望相關單位能將牠帶走，並代替自己好好照顧牠。

對此獸醫烏亞爾（Dr Ahmet Uyar）指出，山羊額頭長出眼睛，是因為頭顱畸形發育造成，這種異常會導致原本分開的雙眼合在一起，鼻子則會變得扁平且只有一個鼻孔，下顎也會變大，連耳朵都可能有異常。