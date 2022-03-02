在古代皇帝畫像中可見，他們幾乎都繪有鬍鬚，不僅如此，在許多史書記載，關羽、劉邦等人物都留有鬍鬚，蓄鬍對古代男性到底多重要呢？在古代，鬍鬚和頭髮都不能隨便亂剃，因為鬍子被視為男性的特徵，不過總是有鬍子較少的男性，秦漢時對於鬍子要求不嚴格，但到東漢末年三國時期，沒鬍子反而會淪為被嘲諷的對象。

根據《梨視頻》報導，位於上唇的鬍鬚稱為「髭」、下巴是「鬚」，兩側則是「髯」，從秦朝的兵馬俑來看，可知當時的人已會對鬍子做造型，而到漢朝，鬍子關係到一個人的品德與志向，在《三國志·蜀書·劉彭廖李劉魏楊傳》中曾提到，「美須長大則賢，射御足力則賢，技藝畢給則賢，巧文辯惠則賢，強毅果敢則賢，如是而甚不仁；以五者賢陵人，而不仁行之，其誰能待之！若果立瑤也」。

在司馬遷編撰的《史記》裡，曾描述漢高祖劉邦的樣貌，「高祖為人，隆準而龍顏，美須髯，左股有七十二黑子」。除此之外，在《後漢書·光武帝紀》也有對劉秀的模樣描寫，「身長七尺三寸，美鬚眉，大口，隆準，日角」，顯示出漢朝人對於鬍鬚非常重視，鬍子若長得美，在古人眼中是非常有威嚴的，另外，在唐朝也是如此，唐太宗因上唇鬍鬚美，被稱為「髭龍、髭聖」，明清時期留下的皇帝像幾乎都畫有鬍子。

不過在秦漢時期，對於鬍子的要求並不嚴苛，因此也不會出現歧視的狀況，司馬遷在《史記留‧侯世家》中描述張良「狀貌如婦人好女」；《史記．卷五六．陳丞相世家》形容美男子陳平，「絳侯、灌嬰等咸讒陳平曰：『平雖美丈夫，如冠玉耳，其中未必有也』」。表示張良與陳平臉上沒有鬍子，但仍受到古人的讚賞。

直到東漢末年三國時期，沒鬍子反而會淪為笑柄，在《三國志．卷四二．蜀志．周群傳》曾寫到，「裕即答曰『昔有作上黨潞長，遷為涿令者，去官還家，時人與書，欲署潞則失涿，欲署涿則失潞，乃署曰潞涿君。』先主無鬚，故裕以此及之。」，指三國時劉璋長史的張裕，鬍鬚非常茂密，被劉備嘲謔毛很多，但張裕也不甘示弱回擊，嘲笑劉備嘴上無毛，但他卻也因此丟了性命。

另外，曹操對鬍子也很執著，一日他打算接見匈奴使者，但覺得自己鬍子少沒威嚴感，因此請謀士崔琰幫忙，而史書形容崔琰「聲姿高暢，眉目疏朗，鬚長四尺，甚有威重，朝士瞻望，而太祖亦敬憚焉」，不僅如此，《三國志》還有記載，曹操在兒子曹彰勝仗歸來後，手持兒子鬍鬚誇讚「我家的黃須兒真是棒啊」。

不過為何三國時期非常重視鬍子？其實是受東漢末年宦官之亂影響，在《三國志‧袁紹傳》曾記載，「或有無須而誤死者，至自發露形體而後得免」，指袁紹率兵入洛陽南宮內殺絕閹官，而當時閹官都是沒鬍子的，因此若未蓄鬍者就被當成宦官濫殺，導致當時的人為了證明自己並非宦官，因此脫褲檢查，在。

而古代人是如何保養鬍鬚的呢？《晉書》記載，「華為人多姿制，又好帛繩纏須，雲見而大笑，不能自己。」指西晉武帝大臣張華常用棉繩將鬍鬚綁成辮子，甚至還提到幫鬍子染色的方法，另外，《三國演義》記載關羽會使用摻皂角粉的紗帶包裹鬍鬚，「約數百根，每秋月約退三五根，冬月多以皂紗囊裹之，恐其斷也」。古代無論哪一朝代，男性對鬍子都非常執著，唯有魏晉時期除外，當時男性講究長相俊美、皮膚光滑，走路時還要表現出弱不禁風的模樣，外出時甚至會化妝。