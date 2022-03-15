自從秦朝一統天下之後，古代中國大一統的王朝都很難存在超過300年，其中強大興盛的唐朝只存在289年，而北宋和南宋相加起來，雖然有達到319年，但中間也經歷過不小的政治變動，背後到底有什麼原因呢？

根據《梨視頻》報導，一個王朝的滅亡背後存在諸多原因，但大致上可以分為5種模式，第一種就是「體制崩壞」，秦朝的滅亡就相當典型，它並不是緩慢地崩壞，而是迅速地崩塌；秦始皇時期開始實行郡縣制，極大地加強了皇權，但這種制度太過剛硬，導致帝國自身統治系統的萎縮，再加上皇帝的暴政，才使秦朝走向滅亡的命運。

第二種是「政治衰敗」，由於體制內的人員，像是宗室、外戚、宦官和豪族等，彼此明爭暗鬥、勾心鬥角，其中漢朝有外戚和宦官2大集團，雙方經常發生衝突，甚至引發「戚宦之爭」，導致後來的「黨錮之禍」，為漢朝的滅亡埋下伏筆；而後來的西晉、東晉、隋朝、唐朝的滅亡，也都和政治衰敗有不小的關聯。

第三種是「繼承制度的失敗」，各朝皇室幾乎都遵從「家天下制度」，將皇位傳承給自己的孩子，但皇帝的接班候選人數量不少，兄弟之間為了爭權奪利，往往會毀掉一個王朝，最典型的就是元朝，它的治國得益於一套複雜的財政系統，卻沒有改造原本的繼承制度，導致帝位爭奪、權臣鬥爭變成常態，也成為元朝滅亡的原因之一。

第四種為「外敵入侵」，像是東漢光武帝沒有在南北匈奴分裂之時乘勝追擊，造成南匈奴入侵腹地，埋下幾百年後五胡十六國的伏筆，後世的南宋、北宋也是因為這個原因才滅亡。

最後則是「壽終正寢」，王朝盛極而衰，當國家富裕後人口跟著上升，土地卻也因此變少，這是古代王朝難以解決的惡性循環，於是一有天災人禍，就民亂四起，軍隊也得到處鎮壓，在這種情況下，國家制度雖然沒有致命缺點，也會因為長期鎮壓而耗盡軍力，最終造成國家滅亡。