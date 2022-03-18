在2月底俄羅斯進行特別軍事行動，對烏克蘭發動攻擊，由於俄羅斯藉由較強的軍事武力，烏克蘭許多地方也都相繼淪陷，也讓俄烏武裝衝突成為全球矚目的焦點。

在烏俄戰爭中，原本俄羅斯預計在四天內攻下，但烏克蘭軍民齊心捍衛國家的決心，不僅讓許多人震驚，也使俄羅斯的軍事行動進展不如預期。在戰爭期間，烏克蘭總統澤倫斯基不斷向歐盟、西方等國家尋求軍武、醫療的援助，但直至近日主要戰力依舊還是由烏克蘭下達徵召，讓全烏克蘭成年男性上戰場捍衛國家。而從新聞上，也能夠發現不只是成年男性上戰場，烏克蘭有些民眾甚至製作武器對俄軍反擊。

戰爭是大家最不想看見的，但在烏俄戰爭中有些是能讓我國有所借鏡，反思我國之軍事型態及後備戰力。在現役部隊確實這幾年購置許多軍武，軍事預算亦增加不少，中科院也研發許多國造武器，但現役國軍人數與過往編列的國軍人數卻少了許多。現行兵役制度為徵募並行制，雖說積極招募有意從軍人士，但成效相當有限，所以募兵並未滿編，再加上臺灣少子化的問題，未來徵兵數量也不足，所以近期也開始有「延長徵兵役期、男女皆需服役」的議題又浮出檯面。這些政策所連帶影響的層面相當廣，未來這也會是國防部須要詳加研議的。

此外，後備戰力在戰爭當中也是相當重要的一環，而我國在後備戰力近期也有些改革，除了成立全民防衛動員署之外，最大的改變就是教召改革為「14」天。然而14天影響層面相當大，但14天的操練課表公告後，卻傳出「現役的比教召更涼」的傳聞。如若真傳聞所說，那國防部或許也該檢討，國防戰力的提升，不應只有改變後備教召的強度，而是現役的訓練方式也應該要加嚴才能夠有效提升國防整體戰力。

相信烏俄戰爭爆發時，許多國人都有嚇到，也重視到國防戰力的重要性，依目前社會氛圍是會支持教召改革。但若以現行被教召的召員來說，或許有些心理相當不平衡：過往在部隊從未搭帳棚，但教召卻要求搭帳棚，明顯與現役訓練是有所差異。而教召14天，雖然依法雇主是要給予公假，而政府也會給予公司減稅，但值得思考的是，公假的14天往往都是依照各召員原本的底薪計算，實際給津貼的公司又有多少呢？再者，平日若是習慣性加班的，這14天少加班的影響又是誰該承擔？捍衛國家安全，確實大家都需要做一些犧牲。

近期有立委想提出，教召的召員，召訓期間應比照基本薪資計算，但這項法案究竟會不會通過，還是值得再觀察。個人認為，若要讓召員更能夠平衡心理，並且增加誘因的話，除了現行國防部規畫的相關福利外，最實質有效的做法就是當年度教召的召員，隔年度「減稅」，且教召領的相關費用不列入薪資計算。若是自營業者，因教召而確實影響停業14天，營業稅部分應該也要有所減免。此外，若是召員，為租屋族，但因教召至少會影響到有14天無居住事實，教召是政府的規劃，也是後備戰力的維持，政府也該提出相關配套，給予召員租金補貼。

捍衛國家需要軍民一起努力，政府在制訂相關政策時，或許可以多方考量，也提出更具全面性的配套措施，讓現役的國軍弟兄更有保障的服役，避免現役官兵擔心未來又發生年金改革類似情事。全面性的政策也能讓依法配合國家進行相關任務的民眾，更安心且更願意配合。（作者為大九學堂二期學員）

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