俄烏戰爭仍未停火，美國對俄羅斯的制裁也在加碼。最近美國眾議院通過停止與俄羅斯以及白俄羅斯永久正常貿易關係（Permanent Normal Trade Relations，PNTR），預估未來參議院也會通過，美俄經貿對抗情勢持續升高。

在冷戰時期，為了防堵共產國家擴充勢力，美國對於共產國家採取禁止貿易、限制貿易，或是課徵較高的關稅。而當這些共產國家開始走向市場經濟，美國會給予這些共產國家不歧視的最惠國待遇關税，即建立所謂的正常貿易關係(Normal Trade Relations，NTR)。例如美國在1980年代中國大陸改革開放後，1990年代前蘇聯解體後，開始與中、俄兩國維持正常貿易關係。不過正常貿易關係必需逐年審核，也易受到其他因素影響。例如在1989年天安門事件，美國國內要求取消與中國大陸正常貿易關係聲浪高漲，雖然最終國會並未通過；但年年審查的貿易關係，不確定性及風險較高，會影響企業貿易及投資意願。

中國在及俄羅斯分別在2001年及2012年加入世界貿易組織(WTO)，為符合WTO規範，美國在中國及俄羅斯加入WTO之前，國會通過建立與中國及俄羅斯的永久正常貿易關係，不再逐年審核。而在此加持之下，美中及美俄經貿關係得以大幅開展。

此次美國為了制裁俄羅斯，先前已經禁止俄羅斯斯原油、天然氣及農產品進口；而終止永久正常貿易關係則更為全面性，將對俄羅斯的經貿關係，回復前蘇聯時期。雖然美俄經貿關係並不密切，俄羅斯對美出口只占其總出口約4%，美國總進口只有約1%來自俄羅斯。但目前與俄羅斯貿易密切的歐盟，以及G7的其他國家，也以基於維護國家安全的理由，同樣取消WTO下俄羅斯的最惠國關稅待遇，未來可能還會有更多國家加入，對俄羅斯影響也會加深。

在各國展開對俄羅斯的貿易制裁下，勢必要其他進口替代來源。未來俄羅斯有可能報復，也取消對俄國制裁國家的最惠國關稅待遇，形成另一波的全球貿易戰。

俄羅斯半數以上出口集中在石油、天然氣等資源性產品，基於這類產品的特殊性，未來若是俄羅斯可以成功分散市場，出口到未對俄國制裁，但天然資源匱乏的國家，有助於降低衝擊。

俄烏戰爭可能還會持續僵持，各國對於俄羅斯制裁也會加碼。特別是美俄對抗將升溫，也將會牽動美中經貿關係。美國對於中國在俄烏戰爭，明顯偏向俄羅斯非常不滿；美國國內目前也有「若中國大陸仍然我行我素，美國應加重對中國大陸經貿制裁」的聲音。美國在反俄及反中情緒高漲下，美中貿易戰不但有擴大趨勢，也使得美中關係產生質變。

中國大陸既不支持美國對俄羅斯的制裁，也反對美國繼續提供烏克蘭武器，認為此無助於解決問題。雙方領導人在近日的視訊通話。拜登總統雖然重申美國無意發起新冷戰，也不尋求同盟關係來反制中國。但是俄烏戰爭使得中俄兩國關係更為緊密，明顯與美國分庭抗禮。未來美國也會加速推動印太戰略以圍堵中國，美中經貿對抗升溫。另外以美國及歐盟為主對俄羅斯經貿制裁的戰線也已形成，不但影響全球經濟成長，也使得世界經貿局勢更為錯綜複雜。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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