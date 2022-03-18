政府又搞「國家隊」了，這回是量子技術。把群眾運動的本事發揚光大到產業發展上，也算是法匠治國一大特色吧！政府趕時髦，想搭「量子」的順風車不是什麼新聞了，蔡政府上任以來曾推出了多項産業發展政策，包括AI、智慧醫療、5＋2等產業，而今安在？不但其成果乏善可陳，其布陣方向也幾乎看不到專業的「策略鑿痕」。

全球量子科技技術蓬勃發展，科技部7日宣布，將攜手中研院、科技部、經濟部、教育部等部會成立台灣量子國家隊，預計5年總計投入80億元進行量子科技技術研發，代表台灣邁向量子世代，包括鴻海、半導體龍頭廠商將加入國家隊。量子技術目前尚處於萌芽階段，其技術可靠性及行業標準有待建立，產業結構也未形成，而周邊技術產業鏈也未開發成熟，這些特質與台灣所熟悉的垂直分工、產品代工的經營模式大相逕庭，必須長期布局才能克竟全功。

新興科技全球競爭，但政府的「量子國家隊」完全看不到「創新」的味道，策略目標含混，戰術布局依然疊床架屋、老招舊瓶，僵硬的規畫、缺乏產官學連結及其共識認知機制，「量子國家隊」顯然就是一廂情願的線性布局，「雨露均霑、大家有獎」的大內宣。以資源小國如台灣，新興的科技發展是必須講「策略」的！

從產業領導力來看，業學界菁英普徧認為：科技產業必須由科技人來經營。對於萌芽期的量子科技，產業應用包山包海，故專業的領導力、組織、科技系統的聯結、策略方向尤為關鍵。檢視「邁向台灣量子新世代」的計畫，首先，領導者都非量子技術專業，(科技部吳長政忠是土木背景、中研院長廖俊智是化學背景、經濟部技術處長邱求慧是機械背景。用工程「匠」的角度來詮釋科學「師」的內涵本身就存在相當程度的謬誤，前者是以資料及經驗法則的「工匠」精神，重視的是經濟利益及市場競爭力；後者是科學為主的實證主義，重視的是對自然界真理的追求；不知「師」、「匠」之分恐有資源錯置之虞。

姑且不論台灣在量子技術上投入是否較遲，台灣從未發展過獨步全球尖端的領先科技，也從來未能從基礎科技成功孕育成產業的經驗。量子技術的産業領導力在尖端研發、全球領先、長期布局等方面，即以我們在領導力、人才、技術、經費、市場應用、經營規模等皆不如人的狀況下，投入此最尖端科技應該是個值得深思的議題，雖然政府宣稱這個計畫是個策略性的部署，但這個畫大餅的計畫總體策略目標仍舊不明，是為產業振興發展？為廣植科技實力？為時髦？還是另有其他目的？

不論任何新興産業的發展，科學商業化必須建構在堅實的技術系統上，其中包括產學研對科技吸收消化的能力、科技機構間的連結、創建供應端專業化技術能力、創造多元化市場應用能力等四大項。但在「量子國家隊」的布陣中，政府對量子科技投入研發經費，自2021年至2025年共80億元。其中科技部5年投入40億元，明年預計16億元，由學界提出目標型研究計畫。經濟部5年則有18億元，中研院22億元，主要是建立量子科技研究基地。雖有部分科技廠商加入「國家隊」的行列中，這種區塊式的布局，由中研院主導，分別由經濟部、教育部、中研院、科技部領軍各司其職，缺乏系統整合機制，多頭馬車的執行與決策也會變得缺乏效率，這也從來不是台灣產官學的強項，技術系統的建設也難以達到預期的目標。

再看看預算與人才的問題。政府規畫5年80億新台幣的預算，其投資金額與大陸相去甚遠，甚至不如美國一些私人企業的投資額度。政府宣稱「量子國家隊」可以建置量子科技研發與晶片國家隊，但事實上，自從1980年代新量子革命後，現代以量子疊加、量子糾纏為主軸的量子技術遠非傳統的量子力學所能涵蓋，軟硬體設施的備置需賴大量資金及人力的長期投入；而量子晶片與傳統半導體晶片更有截然不同的演算法。台灣在這方面的人才都明顯不足，跨行轉型並非一蹴可及，資金不足、人才不夠也不是政府幾句宣誓就夠了。

我們總是看到政府在搞「國家隊」，但遺憾的是：政府蹭全球產業發展的熱度，但輕忽國家創新系統及技術系統的長期布局。不切實際搞短線操作，讓產業科技長期遲滯不前，過去阿扁時代，「兩兆雙星」是如此，現在依然老調重彈，不知何時是個頭？台灣產業未來令人憂心！（作者為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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