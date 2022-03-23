花蓮今凌晨發生規模6.6地震，國家級警報大響，但卻有人驚呼自己沒收到。對此，兒科醫師楊為傑表示，他實測發現手機在勿擾模式下，仍能收到國家警報的訊息，而內行網友則解釋說，勿擾模式是類似條件式的靜音，但若手機開飛航模式，那就真的收不到了。

兒科醫師楊為傑今天在臉書上發文表示，凌晨大家有被地震驚醒嗎？他是先被手機發出的警訊聲給吵醒的，過了20至30秒、當他正在疑惑時，才開始感覺到搖晃。根據他實測發現，就算手機開啟「勿擾模式」，還是可以收到國家級警報的緊急訊息。

楊為傑建議大家在休息時間可以開「勿擾模式」就好，不要關靜音或飛航模式，以保持緊急通訊的正常。而這次地震搖的頗大，希望大家都平安無事。

貼文引起網友熱議，不少人紛紛點頭說「真的先被警報聲吵醒」，「真的是先被警報叫醒，回神一下地震就來了」、「開勿擾有收到警報+1」、「半夢半醒時被地震警報聲嚇醒」、「這次警報超有感提早響，搖晃時趕緊衝到小孩房將門打開」。

另有內行網友指出，「勿擾模式」只是類似條件式的靜音，如果手機開的是「飛航模式」，那就真的收不到地震警報的訊息了。對此，楊為傑也說，所以大家睡覺可以開勿擾模式就好，既可以收到緊急訊息，又不會被打擾。

而PTT上有網友則分享，手機開「靜音模式」與「睡眠模式」其實都能收到警報訊息，但可能不會發出警告聲與震動；不過，若手機開「飛航模式」就真的會收不到國家警告的訊息了。