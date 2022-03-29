國內疫情升溫，兩天暴增117例，北北基、桃園、新竹、台東、高雄等縣市都淪陷，今天更爆出新北中和某公寓篩出6例確診，讓外界擔心疫情是不是要流行了，胸腔科醫師蘇一峰表示，台灣這波流行的病毒株是Omicron變異株亞變種 BA.2，就是導致日、韓、香港疫情爆炸的元凶，民眾要有準備，趕快打疫苗。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰昨天（28日）在臉書表示，目前台灣這一波流行的Omicron病毒株「BA.2」比率逐漸升高，毒性高、傳染力強，是香港日韓疫情爆發的元凶。香港28日新增7685例確診，香港特首林鄭月娥指出，推算現在香港確診人數已超過100萬人，估計全港約有四分之一的人會確診，這個月新增染疫死亡人數破5000例。韓國累計至27日止已1200萬人確診，日本641萬人確診，都是Omicron變異株亞變種BA.2。

面對台灣這一波流行的Omicron變異株BA.2，蘇一峰提醒大家趕快打疫苗，「網路上叫你不要打疫苗的人，不會是在醫院救你命的人」，尤其是高齡長者至少打2劑，可以減少染疫變成重症的機會。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年春節後，境外移入大宗由歐美改為東南亞及南亞，BA.2占了整體Omicron個案的一半以上，且感染過BA.1的人，還是有可能感染BA.2，但究竟重複感染的比率高不高，還有待觀察。