近期本土確診個案頻頻破百，為避免醫療量能吃緊，指揮中心日前宣布開放兩人一室收治新冠病患，但卻引發民怨，擔憂出現交叉感染風險。指揮中心今回應，兩人一室交叉感染風險低，即便發生也不會加重病況，除非將來出現不同希臘字母的全新變異株，否則都將以兩人一室收治為主。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據丹麥統計該國感染Omicron病毒的200萬名病例顯示，僅47人同時感染BA.1與BA.2，且重複感染的以年輕人、沒打疫苗者居多，依據目前對病毒的了解，重複感染BA.1與BA.2並不會加重病況，經專家開會討論後認為可以兩人一室進行收治。

羅一鈞進一步指出，新上路的兩人一室收治規則，同意醫院收治兩名互不認識的病患，有別於過去開放的感染家人可收治一室規則，其解隔離標準則依各自病況分開評定，不會受到同一室病友的影響。

羅一鈞說，國際間資料也顯示，感染BA.1後對BA.2具有一定程度的保護力，目前國內Omicron疫情才剛開始，還未看到同時感染兩種變異株的個案，因此還不用過度擔心交叉感染的問題，但若將來出現全新希臘字母的新變異株，或國內醫療量能完成擴充，隔離治療方式可滾動式調整。