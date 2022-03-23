泰國北碧府一隻黃金獵犬不小心掉進池塘，同伴哈士奇發現後，竟不斷咬對方頭部，但牠其實是為了將黃金獵犬拉上岸，而這一段動物互助的影片曝光後，不少網友表示，「動物間也有友情」，但也有些人指責飼主，表示她全程沒有幫忙，只顧著拍影片的行為非常不妥。

根據《每日郵報》報導，泰國北碧府一名飼主巴頓蘇特（Jinda Pathumsutr）養了數條狗，日前2歲的黃金獵犬「Singto」跑到戶外遊玩，期間不小心跌進池塘，遲遲爬不上岸，另一隻哈士奇「Star」發現後，趕緊跑出去幫忙，主人也跟在其後。

只見哈士奇試圖咬住黃金獵犬的頭部，打算將牠拉上岸，但由於黃金獵犬腿部找不到支撐點，因此遲遲爬不上岸，最後在主人的幫助下，黃金獵犬才成功脫險，隨後跟哈士奇蹦蹦跳跳的玩在一起，巴頓蘇特表示，她的寵物都非常善良，「遇到危險時，牠們甚至會互相幫助」。

不過救援過程中，巴頓蘇特只在一旁指揮、錄影，讓不少網友傻眼表示「飼主全程只顧著錄影，是不是有些不負責任」、「哈士奇救了朋友，主人卻只在一旁看戲」，但也有人幫忙緩頰，「從影片可知，池塘的深度並不深，飼主應該也知道狀況不算危險，所以她才會沒有介入幫忙，順便訓練愛犬們靠自己爬起來吧」。