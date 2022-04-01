波多黎各一名女遊客在浮潛時，突然驚覺耳朵跑進異物，嚇得她立即請醫師幫忙將異物夾出，沒想到過程中卻竄出一隻活跳跳的小螃蟹，驚悚畫面曝光網友全看傻了。

根據《紐約郵報》報導，一名女網友在抖音（（TikTok））帳號「@wesdaisy」PO出一段影片，內容提到她前往波多黎各首都聖胡安（San Juan）浮潛時，耳朵突然跑進一隻螃蟹，讓她當場傻眼。

在長達約1分鐘的影片可見，當時醫師將小夾子伸進原PO耳朵，還貼心提醒「會有點痛喔」，接著便聚精會神的進行夾取作業。後來原PO的耳道突然竄出一隻活跳跳的小螃蟹，讓眾人當場傻眼，所幸醫師眼明手快的立刻將螃蟹揮在地上。

影片曝光後迅速吸引逾240萬網友觀看，不少人全被眼前畫面給嚇傻了，紛紛留言直呼「以後從事水上運動時，不敢不戴耳塞了」、「螃蟹居然也可以跑進耳道，新的恐懼誕生了」、「天啊看得我頭皮發麻」。