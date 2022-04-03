秦檜與岳飛的故事，大家並不陌生，也因為奸臣形象，秦檜被立了雕像跪在岳飛墳前，遭世人唾棄，不難想像，他的後人勢必得在他的陰影下過活。不過秦檜名聲雖然不好，但他的後代中卻有一人為他爭了光，這個人名叫秦大士，當時高中狀元，被乾隆皇帝問起了尷尬的身世，他妙回7個字，巧妙避開了殺身之禍。

根據《搜狐網》報導，秦大士從小聰慧，10歲時就擅長吟詩作對，在地方上小有名氣；後來成年後參加科舉考試，23歲時在江南貢院考中舉人，38歲時一舉奪魁，成為清朝第43位狀元，一時風光無限。

不過他上京時，被乾隆問起尷尬的身世，提到幾百年前祖先的罪惡，他機警的回答一句「一朝天子一朝臣」，意即自己與秦檜不同，所在的朝代也不同，絕不會像先祖一樣背叛自己的主子。乾隆聽完後龍心大悅，覺得他是可造之材，便欽點他擔任科舉考試的主考官和翰林院侍講學士。

除了被皇帝調侃過身世，秦大士的朋友也經常調侃他，一日他們一行人遊西湖，看到秦檜夫婦的雕像，以雙手反綁之姿，跪在岳飛墳墓前，同行的一名友人故意拉住秦大士，請他題對聯，秦大士沒有推辭，緩緩提筆寫了一句「人從宋後羞名檜，我到墳前愧姓秦」，意思是說，自從宋朝以後，人們都以叫檜為恥，而今天在岳飛的墳前，我羞愧自己姓秦。這副對聯在當時也成了一段佳話。