在古代不論哪一個朝代，都會建立自己的都城，並且對於都城的選擇，皇帝們都相當重視，不但要地理位置好、風水不錯，最好還要能創造出軍事優勢。而在所有的城市當中，有不少朝代都選擇定都於南京，然而這些王朝大多都比較短命，為什麼會這樣呢？

根據《梨視頻》報導，在南京2500年的建城史和500年的建都史中，這座城市前後一共換過20多個名字，包含金陵、建業、建康、蔣州、天京等，且東吳、東晉，以及南朝的宋、齊、梁、陳，還有南唐、明朝等政權，都曾建都於南京，詭異的是，上述這些王朝大部分都難以存在很長的時間。

南京城的地理位置其實非常優越，這座城市聯通東西、貫穿南北，地處江漢平原以及長江中下游三角洲，這2個南方重要經濟區的連接帶，再加上該處東西向有長河、南北向則靠近京杭大運河，這個優勢讓南京很容易獲得材料資源，因此從六朝開始，全國經濟重心就不斷從北方移往南京。而防禦方面，以南京為都的政權，進可支援淮河流域，退可憑藉長江防守，且南京本身有石頭城拱衛，還有秦淮河、紫金山、玄武湖構成的天然屏障。

不過南京這座城市也有不足之處，主要就是「強於經濟、弱於軍事」，歷史上南京主要面臨來自3個方向的威脅，首先就是北方，西晉滅吳、隋朝滅陳、北宋滅南唐，都是北方政權南征統一全國的著名案例。

其二來自於西邊，也就是長江中游的江漢平原，從這裡順流而下、攻打南京，是效率最高的方法，像是蒙古攻克襄陽、鄂州後直奔南宋的江南腹地，沒多久就攻破建康，另外太平天國也從湘江入長江，打破安慶和蕪湖，都讓江南地區輕鬆淪陷。

最後則是來自於長江東邊的威脅，隨著海洋時代來臨，從東面而來的敵人就越來越多，像是倭寇侵擾明朝、鄭成功率水師攻打南京，第一次鴉片戰爭時，英國艦隊甚至直接從珠江口開到長江口，一路逼近，最終清朝戰敗，簽訂《南京條約》。