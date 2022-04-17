口腔問題嚴重，不但會蛀牙、引發牙周病，甚至可能造成身體其他部位的疾病，然而古代沒有牙刷和牙膏，究竟古人是如何刷牙的呢？事實上，古人很早以前就了解口腔問題的重要性，並發明出牙粉等類似於牙膏的東西，以手指或楊柳枝刷牙，確保牙齒健康。

根據《梨視頻》報導，早在西漢司馬遷所寫的《史記‧倉公傳》中，就有點出蛀牙的原因為「食而不漱」，可見人們已經意識到口腔清潔的重要性，雖然當時沒有牙膏，但古人也找出許多能夠清潔牙齒的用品，像是以中藥磨成的牙粉，或具有清潔殺菌功效的鹽巴，不但能清除口腔異味，也可以預防牙齦發炎，只是當時的鹽巴對於普通人來說太奢侈，並不是消費得起的選擇。

而茶就是更平易近人的選擇，北宋文學家蘇軾在作品《仇池筆記‧論茶》就有寫道：「吾有一法，每食已以濃茶漱口，煩膩既出，而脾胃不知。肉在齒間，消縮脫去，不煩挑刺，而齒性便漱濯，緣此堅密」，表示每次吃完東西，他就會泡一杯濃茶漱口，能夠去除口腔異味且不會傷胃，卡在齒間的肉屑也能輕鬆去除，若是能養成飯後以茶漱口的好習慣，牙齒就能越來越堅固。

不過光是漱口可能無法把牙齒清潔得太乾淨，所以最早人們會以手指充當牙刷，像是敦煌壁畫《揩牙圖》，描繪的就是人們以手刷牙的畫面。而牙刷的出現最早可以追溯到唐朝，由醫學家王燾所寫的醫學巨著《外台秘要》便提及，用楊柳枝將一頭咬軟，沾牙粉刷牙，就可使牙齒「香而光潔」；到了五代十國時期，人們就發明出更像現代牙刷的物品，在木製短棒上戳洞，並以動物的鬃毛作為刷毛。