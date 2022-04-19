市售牙刷百百種，有軟毛、硬毛、尖頭、圓頭等造型，但卻很少有人發現，許多牙刷前端會有不同顏色，並非是為了造型用，國外一名女老師特別分享背後隱藏用意，讓不少網友驚呼「被騙了超多年！」

來自加拿大的一名女老師潔西（Jess）喜歡在影音平台抖音（TikTok）分享許多小知識，日前她特別PO了一段影片，劈頭問道「你是否想過，為什麼你的牙刷會有不同的刷毛顏色？」緊接著她立刻解答，直言不同顏色的刷毛，是為了讓民眾知道牙膏的使用量，並且確保將牙膏擠在正確的位置上。

潔西以家中的牙刷為例，提到許多牙刷會有一小部分顏色較深的刷毛，且位置多半位於牙刷的前端，這其實是承接牙膏的區域，不需要將牙膏擠滿整排刷毛；另外，兒童牙刷中間的深色刷毛部位，同樣也是擠牙膏的位置。也就是說，刷毛之所以有不一樣的顏色，並非單純作為造型使用，而是有其特殊用意。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長知識了」、「原來是這樣，活到現在用錯好多年了」、「牙刷廣告不都是擠好擠滿嗎？被騙慘了」、「原來我牙膏都用超標」、「我是一名潔牙師，真的是這樣」。