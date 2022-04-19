古代封建社會，帝王為了擴張領土，不惜發動戰爭，而弓箭作為冷兵器時期，最有效的遠程作戰武器，為何將士們明知道弓箭很難射穿盾牌、鎧甲，卻依舊不斷浪費箭矢和體力，不停放箭射擊敵方盾牌呢？背後有3大關鍵考量。

根據《搜狐網》報導，弓箭要射得好，包括準度、風速、距離，以及射手的臂力問題等，缺一不可，然而受限於古代工業技術愈發蓬勃發展，盾牌的防護力度也不斷提升，弓箭手無法輕易射穿盾牌，即便射中敵人，也無法達到一擊斃命的效果，多數中箭致死的的原因在於破傷風，只有極少數是射中要害。

既然如此，為何戰場上的士兵還要不惜成本浪費箭矢、體力，不斷放箭射擊敵方盾陣？最主要原因在於，「射程遠、不用近戰」，此舉能有效達到牽制的效果，延緩敵軍進攻的腳步，並且迫使敵方必須身著防禦護甲或手持盾牌，大幅度增加進攻的準備時間與成本，還有機會造成局部傷亡。

其次是「射傷騎兵馬匹」，眾所皆知，動物受驚後很難控制，即便戰馬訓練有術，但突然被射傷，很容易在隊伍中橫衝直撞，等同於自亂陣腳。

最後一點就是「消耗敵方戰力」，弓箭手的價值在於遠程攻擊，一旦兩軍廝殺，弓箭手無疑成了擺設，不能隨便放箭，否則容易射殺自己人，因此一場戰役的前期放箭，只不過是為了消耗敵方戰力而已，最後還是要靠著其餘士兵上陣殺敵。