十數年後再見到她，第一個感覺是，她比以前漂亮多了。都說美人遲暮，但歷練與視野和歲月做了場交易，還她一副從容大氣的美感。她就是我曾經的老闆—呂秀蓮。

呂秀蓮在90年代初期擔任立委時，遠赴紐約成立「台灣加入聯合國」辦公室。我當時剛從立法院離職，懷著電影夢去紐約大學念碩士，經朋友介紹，去辦公室打工。或許是對國際關係不熟悉，也或許真的是工讀，當時並沒有感受到這個辦公室背後的理念，只在短暫近身接觸時，感覺她凡事謹慎異常，對人隱隱有著距離感。

但這印象在那天聽她敘述黑牢的日子時，突然有了解答。她說可怕的不是判刑後，而是審訊的過程，時時承受著審訊者各種方式的精神與肉體壓迫，例如將她助講時說的台灣人「打拚」扭曲為「打倒拚命」，企圖要她寫下犯罪的告白。想像著那暗無天日、無止無休的逼問，任何人也沒有把握能心志堅強到不瘋癲，正常地走出牢獄。相形之下，對人的小心翼翼已是政治迫害所留下最輕微的痕跡了。

雖然歷史與台灣人民都已還給美麗島受難者正義，我相信他們回憶起那些日子仍有傷痛。然而，重要的是，他們能坦然面對過去，維持初心。這些年來，美麗島事件相關人士，除了施明德、林義雄等少數人之外，都一一掌握權柄。他們之中許多人覺得這是台灣人欠他們的，甚至理所當然合理化濫用權力圖私利的行為，乃至花媽在高雄圍事政治版圖，能保持美麗島抗爭權威的初心幾希。

呂秀蓮此番重磅言論係「台灣中立化」的主張，亦即小兩岸與大兩岸政策。她提倡海峽兩岸以某種政治架構（包括邦聯）維繫對等關係，而台灣同時聯合日本、韓國、美國（泛太平洋），形成同盟關係，確保太平洋兩岸的和平發展。尤其在俄烏戰爭爆發之際，她不願看到台灣在民進黨手上成為另一個烏克蘭，滿目瘡痍，這將是歷史的諷刺。

然而「台灣中立化」倡議非台灣一方單獨可成，需中國大陸與美國同時認可，故台灣各政黨對此均採「已讀不回」的作法。我想起當年那個「台灣加入聯合國」辦公室，現今台灣成為WHO觀察員卻成了政績。先行者總是寂寞與痛苦的，甚至引起愚者的訕笑，但多年後回眸一看，才發現是真知灼見。

呂秀蓮從早年宣揚女性主義、發出政治異議之聲，中間榮登大位到今天批判蔡政府，成為民進黨的非主流，毋寧是歷史的反差。但也是這樣跌宕起伏的人生，構成了獨一無二的呂秀蓮。或許呂秀蓮在國際上的知名度不如曾是緬甸領導人的翁山蘇姬，但我不想用台灣的翁山蘇姬稱呼她，因為她就是她自己。希望我20年後，亦如是。（作者為元智大學資訊管理學系教授）