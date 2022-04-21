桃機工程處人員更換最後一塊滑行道指示牌。（陳麒全攝）

首架降落與通過滑行的航機分別為中華航空與聯邦快遞班機，跑道、滑行道整體運作狀況良好。（陳麒全攝）

首架降落與通過滑行的航機分別為中華航空與聯邦快遞班機，跑道、滑行道整體運作狀況良好。（陳麒全攝）

為了空側設施有序化及易於判別，桃園國際機場北場「NC」、「NP」與「EC」等滑行道21日18時起，更名為「N」、「P」與「E」等滑行道，全部飛航文件與場面實體設備同時生效。

北場滑行道更名更新作業於21日上午5時起開始施作，直至下午17時桃機公司關閉滑行道進行最後整備，18時完成開放前檢查，再確認正確無誤後，重新開放北跑道及北場滑行道，首架降落與通過滑行的航機分別為中華航空與聯邦快遞班機，跑道、滑行道整體運作狀況良好。

桃機公司總經理但昭璧表示，本次變更是將原滑行道系統名稱，以更簡單、有序、關聯性更強的原則來進行更名，在更名後有利於場面引導與位置判斷，提升航管作業效率。更重要的是為兩年至四年後，陸續投入營運的第三航廈空側設施做好準備，亦有助未來推動第三跑道等擴建計畫的跑滑道系統規劃與命名。

但昭璧指出，滑行道更名不僅是更換場面引導標誌，還包括各系統標示及各項飛航文件（含航圖、資料）與系統的更改。桃機公司自2020年4月起陸續召開20餘場會議，邀集各駐場單位進行說明，同時也協助各單位完成配合作業；例如航管單位更新塔台自動化系統、航務單位更新場面圖及辦理場面變動安全管理等事宜，並辦理安全管理系統風險評估與變動管理等教育訓練，將作業中（包含更名後）可能發生的風險最小化。

這次桃機公司總共辦理12條滑行道的更名，在完成指示牌箱體安裝等前置作業後，桃機公司於21日凌晨5時起，陸續更新總計113面的指示牌面；於傍晚17時至18時間，封閉北跑道及北側滑行道，撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，正式完成更名作業。