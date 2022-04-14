日本服務業非常貼心，經常照顧到每項細節，航空業也是如此，因此在不少造訪日本的遊客心中，留下深刻的印象。日本一名乘客日前搭乘飛機準備返回北海道時，發現窗外有一名抱著泰迪熊的地勤，揮動布偶的手為飛機上的乘客送行，此舉讓人看了非常暖心。

根據日本媒體「grape」報導，一名網友@vd10derness日前在關西神戶機場，搭乘「Air Do」（原名是北海道國際航空）航空班機準備返回北海道，豈料當他上飛機後往窗外一看，發現有一名機場人員站在不遠處，手裡還抱著一隻戴口罩的泰迪熊娃娃，一邊向乘客揮手道別。

溫馨的送行畫面讓原PO看了非常感動，更表示「Air Do的服務令人佩服，竟有工作人員負責抱熊一起替旅客送行」，不少網友回應，「雖然只是很簡單的動作，但看在旅客眼裡非常有意義，而且對於出差的人來說，甚至能褪去一天的疲憊」、「每次在飛機上看到工作人員送行時都很感動」、「實在是太可愛了，連泰迪熊也不忘戴口罩」。

而Air Do航空出現「抱熊揮手送行」的服務從2013年開始，工作人員手中抱著的熊，其實就是公司的吉祥物「Bear Do」，此服務主要是傳遞給旅客感謝之意，表示他們很謝謝乘客搭乘該航空，也希望未來能繼續服務對方，讓旅客在旅途結束後，能夠留下最美好的回憶。