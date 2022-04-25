麻雀是不可思議的鳥類。怎麼個不可思議法呢？那就是明明在都市裡現蹤，在山裡卻完全不見蹤影。一般提到野生動物，都會覺得在人煙稀少的地方比較多，但麻雀卻完全相反。牠們如果不在人類附近就無法生存。

在橫擔末端築巢。（圖／遠流出版提供）

所以麻雀也同樣會使用人造物築巢。牠們經常利用屋瓦、排水管與電線桿等的縫隙。雖然一般來說，巢與雛鳥本身都被藏起來所以看不見，但部分巢材可能會露出來，或是從人造物裡面傳出雛鳥發出的「沙啦沙啦」聲，從這些跡象就能判斷裡面有鳥巢。

利用屋瓦的空隙。（圖／遠流出版提供）

但最近屋瓦變少、縫隙多的木造建築物也減少，就連電線桿也推動地下化，因此對麻雀來說，或許變得不易居住了。雖然築巢場所不是唯一原因，但實際上根據推算，麻雀的數量在這數十年減少了一半。不過，都市裡的麻雀，也不是一年到頭都在都市裡，到了秋天，就有一定數量的麻雀飛往農地所在的山村。據說在以前的中國，甚至因為秋天看不到麻雀，還半開玩笑地認為牠們應該潛進海裡變成了「花蛤」。

麻雀有時也會利用家燕的巢或胡蜂類的巢。（圖／遠流遠流出版提供）

(本文摘自《鳥類的機智都市生活》/遠流出版)

【內容簡介】

66則都市鳥的生態圖解

在散步、通勤或上下學的路上，稍加留意即可觀察到的野鳥生態

✓ 覓食

烏鴉竟然會叼走肥皂？還會利用汽車車輪輾破胡桃？

蒼鷹開動前會把獵物的羽毛一根根完整拔光光！

公園水池裡莫名冒出「竹筍」，這是都市怪談嗎？

是誰精通「擬餌釣」的精隨？有請鳥界天才小釣手出場

✓ 求偶

紅頭伯勞依賴「串掛」吃飽飽，大聲熱唱助求偶？

草食男多學學！公鴿絕不放棄的死纏爛打求偶絕招

尾羽多長、臉頰多黑…，鳥類的外貌主義真實上演囉～

找不到伴的單身公鳥，到了夏天仍得站在樹梢大．聲．唱

✓ 築巢

在電線桿上築巢會引發事故，請聯絡電力公司（笑）

好大的膽子，烏鴉會拆掉晾在戶外的衣服、專偷鐵絲衣架！

這應該不是偷工減料吧？金背鳩（隨便鳩）傳說中的超狂鳥巢

燕子來家裡築巢，歡迎是歡迎，但如何避免鳥糞呢？

✓ 叫聲

啵呿啾、啵－啵呿啾、啵－啵啵啵啵呿啾、呿啾呿啾、喳喳

嘎啊嘎啊、嘎－嘎－、特許許可局、燒酎一杯乾～

嗶－滋嗶、嘰嘰嘰嘰、「嗶－滋嗶，嘰嘰嘰嘰」

（別懷疑，以上都是鳥的各種鳴叫）

「這是什麼鳥？」「這是什麼鳥的叫聲呢？」「草地上那隻鳥竟然站著不動？」

「鳥飛來我家陽台築巢該怎麼辦？」「路上發現受傷的小鳥要怎麼處理？」

你也曾發出上述這些疑問嗎？仔細想想，鳥類是離我們最近的野生動物，

本書蒐羅各式各樣有趣的鳥事，會讓那些隱身的都市鳥都現形喔！

【作者簡介】

一日一種

因為想要傳達野生生物的魅力，而開始畫漫畫與插畫的前野生動物調查員。環境技術士。其觀察力、描繪力與獨特的世界觀，在 Twitter 等社群媒體成為話題。著作包括《WILD LIFE！周遭生物觀察圖鑑》《WILD LIFE 2！周遭生物觀察圖鑑》（暫譯，皆由山與溪谷社出版）、《探險！山村生物圖鑑》（暫譯，PARCO出版）。也在賞鳥雜誌投稿多篇文章。