你曾在便利商店前面，看過一種黑白相間、尾巴小幅度上下擺動的鳥嗎？這種鳥因為常出現在便利商店或停車場，所以又被稱為「便利商店鳥」或「停車場鳥」，不過牠們真正的名字是白鶺鴒。這類鳥的英文也叫做「Wagtail」，意思是擺動（wag）尾巴（tail）的鳥。我們雖然不清楚白鶺鴒擺動尾巴的理由，但有研究發現，當牠們產生「警覺心」，防範天敵等危險時，尾巴就會頻繁擺動。生活在大自然中的白鶺鴒，棲息在草地、河邊、農地周邊等地方。

牠們吃人類掉落的麵包屑或聚集在燈光下的昆蟲。（圖/遠流出版提供）

雖然白鶺鴒會在地上小碎步尋找食物，但也擅長飛翔捕食，能夠捕捉會飛的昆蟲。牠們也會靠近人類，覺得人類可能會給牠們食物吃。白鶺鴒擺動尾巴盯著我們看的樣子，彷彿在跟我們請求食物，相當可愛，但請不要隨意餵食。

相似的種類還有日本鶺鴒，但長相與叫聲都完全不同。日本鶺鴒也偶爾會出現在停車場之類的地方。

鶺鴒的同類經常會上下擺動尾巴。（圖/遠流出版提供）

日本鶺鴒

臉頰也是黑的

白鶺鴒

眼睛前後有黑色的過眼線。

(本文摘自《鳥類的機智都市生活》/遠流出版)

【內容簡介】

66則都市鳥的生態圖解

在散步、通勤或上下學的路上，稍加留意即可觀察到的野鳥生態

✓ 覓食

烏鴉竟然會叼走肥皂？還會利用汽車車輪輾破胡桃？

蒼鷹開動前會把獵物的羽毛一根根完整拔光光！

公園水池裡莫名冒出「竹筍」，這是都市怪談嗎？

是誰精通「擬餌釣」的精隨？有請鳥界天才小釣手出場

✓ 求偶

紅頭伯勞依賴「串掛」吃飽飽，大聲熱唱助求偶？

草食男多學學！公鴿絕不放棄的死纏爛打求偶絕招

尾羽多長、臉頰多黑…，鳥類的外貌主義真實上演囉～

找不到伴的單身公鳥，到了夏天仍得站在樹梢大．聲．唱

✓ 築巢

在電線桿上築巢會引發事故，請聯絡電力公司（笑）

好大的膽子，烏鴉會拆掉晾在戶外的衣服、專偷鐵絲衣架！

這應該不是偷工減料吧？金背鳩（隨便鳩）傳說中的超狂鳥巢

燕子來家裡築巢，歡迎是歡迎，但如何避免鳥糞呢？

✓ 叫聲

啵呿啾、啵－啵呿啾、啵－啵啵啵啵呿啾、呿啾呿啾、喳喳

嘎啊嘎啊、嘎－嘎－、特許許可局、燒酎一杯乾～

嗶－滋嗶、嘰嘰嘰嘰、「嗶－滋嗶，嘰嘰嘰嘰」

（別懷疑，以上都是鳥的各種鳴叫）

「這是什麼鳥？」「這是什麼鳥的叫聲呢？」「草地上那隻鳥竟然站著不動？」

「鳥飛來我家陽台築巢該怎麼辦？」「路上發現受傷的小鳥要怎麼處理？」

你也曾發出上述這些疑問嗎？仔細想想，鳥類是離我們最近的野生動物，

本書蒐羅各式各樣有趣的鳥事，會讓那些隱身的都市鳥都現形喔！

【作者簡介】

一日一種

因為想要傳達野生生物的魅力，而開始畫漫畫與插畫的前野生動物調查員。環境技術士。其觀察力、描繪力與獨特的世界觀，在 Twitter 等社群媒體成為話題。著作包括《WILD LIFE！周遭生物觀察圖鑑》《WILD LIFE 2！周遭生物觀察圖鑑》（暫譯，皆由山與溪谷社出版）、《探險！山村生物圖鑑》（暫譯，PARCO出版）。也在賞鳥雜誌投稿多篇文章。

《鳥類的機智都市生活》/遠流出版