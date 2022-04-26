「哈比人」是英國作家托爾金的奇幻小說中，出現的一種虛構民族，他們雖然體型嬌小，行動卻相當敏捷。而在現實世界中，科學家在印尼一座島嶼上，發現了類似哈比人的種族，他們成人的平均身高只有110公分，且其中一名參與研究的科學家認為，這種「哈比人」至今可能還在該島嶼上生活。

根據《Live Science》報導，2003年科學家在印尼的弗洛勒斯島（Island of Flores），發現一種身材矮小的古人類化石，並將其稱作「弗洛勒斯人（Homo Floresiensis）」，由於該物種的成人平均身高只有110公分，因此又將他們暱稱為「哈比人」。

到了2009年，科學家認定弗洛勒斯人是源自直立猿人的新人種，並且是現代人類「智人（Homo Sapiens）」的遠親，推測他們生活在距今258萬年前到1.17萬年的「更新世時期（Pleistocene）」，而弗洛勒斯人之所以身材矮小，應該是因為當初一群直立人來到弗洛勒斯島，但島嶼資源貧乏，無法提供足夠的食物，才會導致他們逐漸侏儒化。

大部分的科學家都認為弗洛勒斯人已經滅絕，但加拿大亞伯達大學（University of Alberta）人類學的退休教授福斯（Gregory Forth），經過幾年的實地考察、結合之前的研究，認為這種人至少在近代、甚至是現代仍隱居在弗洛勒斯島上，並將研究撰寫成書《猿與人之間（Between Ape and Human）》。

福斯透露，當地有一個名為里奧（Lio）的部落，其中的居民告訴他，他們曾見過一種小人，且透過里奧人的描述，福斯認為他們看見的很有可能就是弗洛勒斯人，或是相似的小人族人種，「我的結論是，對他們目睹的生物最合理的解釋，就是弗洛勒斯島上現在、或是直到最近，仍生活著一種非智人」。