古代封建社會，帝王為了擴張版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，不少以古代戰爭為題材的電視劇或是電影中，也經常看到將領一聲令下，千軍萬馬就奮起攻破城池的壯觀場面，或者是戰士們聽到震耳欲聾的戰鼓聲後進攻的場景。但外界不免好奇，為何古人打仗要擊鼓，難道只是為了壯大聲勢嗎？背後原因很簡單！

根據陸網報導，古代戰爭之所以要擊戰鼓，背後有其特殊用意，一般而言，「聞鼓聲而進，聞金聲而退」。受限於古代軍隊通訊水準低落，因此戰場上的戰術指揮主要靠旗幟和聲音，而牛皮大鼓的聲音整齊沉重、傳播距離遠，所以被視為衝鋒陷陣的信號，將士們一聽到鼓聲響起，就知道要向前進攻。古代軍規更嚴令，「聞鼓不進者斬」。

除了傳達軍令之外，戰鼓聲音厚重，非常有氣勢，更可以起到激勵全場士氣的作用，尤其是戰場上，士兵們在震耳欲聾的戰鼓聲的催促下，就會瘋狂的奮勇砍殺，每一次擊鼓都會造成無數死傷。

至於鉦聲就是我們說的「鳴金」，鉦是古代的一種樂器，用銅製成，顏色似金，被敲擊後所發出的聲音非常清脆響亮，也因為頻率越高的聲波，波長越短，傳輸的距離越長，所以當戰線擴大、士兵們分散的比較遠時，鉦聲遠距離傳播的優勢就得以發揮，一旦敲響，跑得再遠的士兵也能聽得一清二楚，迅速收兵。