南北朝時期，宋孝武帝劉駿一生荒淫無度，無論親疏貴賤，親緣遠近，只要有幾分姿色，就會納入後宮臨幸，史書就曾記載他疑似與自己的母親不倫，甚至愛上自己的堂妹，不惜替她改姓，強納入宮，荒誕行徑讓眾人搖頭。

根據《搜狐網》報導，宋孝武帝劉駿與自己的母親不倫，《宋書·后妃列傳》記載，「上於閨房之內，禮敬甚寡，有所禦幸，或留止太后房內，故民間喧然，咸有醜聲。宮掖事秘，莫能辨也」，內容隱晦提到，劉駿留宿皇太后宮中，引發民間嘩然，傳說二人有苟且之事；《魏書》也提到「駿淫亂無度，蒸其母路氏，穢污之聲，佈於歐越」，直白指出劉駿淫亂無度，與母親路太后不倫，淫亂的名聲人盡皆知。

除此之外，古代雖然允許近親結婚，但是堂兄妹之間並不被允許，沒想到劉駿因為垂涎堂妹的美貌，兩人偷偷來往，很快就發生關係。東窗事發後，堂妹的父親南郡王劉義宣，一怒之下舉兵叛變，但很快就陣亡，劉駿為了掩人耳目還將堂妹改姓氏為殷，將其接入宮中，並封為淑儀，兩人接連生下5子、1女。

可惜殷淑儀紅顏薄命，在公元462年因病離世，劉駿為此哀傷過度，以至於精神恍惚，無力處理朝政，2年後，年僅35歲的他就一命嗚呼了。劉駿死後，他的醜事連兒子劉子業都看不起，有一次還指著劉駿的畫像說，「此渠大好色，不擇尊卑」。