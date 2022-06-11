美國一名釣魚愛好者，日前釣到一隻大魚，興奮之情溢於言表，沒想到剖開魚肚後竟然發現裡頭藏了一根「肉色姐夫」，讓現場眾人看了全臉紅。

綜合外媒報導，美國釣客凱薩爾（Richard Kesar）和喬恩（Jon Loop）近日前往印第安納州勞倫斯堡（Lawrenceburg）附近的俄亥俄河（Ohio River ）垂釣，幸運釣中一隻體型巨大的鯰魚，開心的當場和漁獲合影。凱薩爾指出，當下確實有發現鯰魚的肚子很大，但他們不以為意，畢竟大魚吃小魚也算常見，甚至過去也曾看過烏龜、麝鼠或是其它動物。

直到剖開魚肚後，眾人才發現事情並沒有他們想的單純，一根尺寸不小的「肉色姐夫」竟深藏其中，一旁還有一顆塑膠球。當下除了凱薩爾和他的妻子以及喬恩瞬間哄堂大笑之外，在場的還有他們3歲的女兒，凱薩爾妻子立刻遮住孩子眼睛，將她帶離現場。

事後凱薩爾將這件趣事PO網分享，坦言「我們有注意到牠的胃很硬，但沒想過假陽具會從裡面出來。」貼文一出，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這實在是太瘋狂了」、「我到底看了什麼」、「無法想像到底是怎麼進去的」。