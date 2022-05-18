絕美寶石魚！日本一名網友近日釣魚時，釣到一條外觀宛如寶石的魚，身體呈現半透明，鱗片則為綠色，在陽光的照射下，反射出閃亮的綠光，釣客驚呼不已，表示「這條魚根本就是寶石」，隨即將魚的照片分享至社群平台，在網路上引發討論。

日本網友@fred_fishing平時喜歡釣魚，因此也常在推特分享戰利品，日前他釣到一條宛如寶石的魚，全身晶瑩剔透，銀色與綠色的鱗片交織，在陽光底下閃閃發亮，乍看之下還以為是一條用玻璃製成的魚型裝飾，他po出絕美魚的照片後，吸引12萬人按讚。

而這條寶石魚屬於「櫻鱒」的一種，為溫帶魚類，分布在日本的西太平洋沿岸及四國、九州間的瀨戶內海，而日本又將生活於河川上游，以昆蟲及小型甲殼類為食的陸封型稱為「石川鮭魚」（アマゴ），棲息在沿海、河口區域，會進行洄游，以小魚及甲殼類為食的降海型稱為「皐月鱒」（サツキマス）。

不少網友表示「牠也太美了吧！釣到河神了嗎？」、「在陽光底下閃閃發亮，看起來真的好像寶石」、「怎麼有這麼美的生物，大自然實在是太神奇了」、「大約在30年前，我的爸爸也曾在小河釣到這種顏色的魚，當時把牠煮來吃，小時候我還因此難過不已，現在終於又讓我看到牠了」，還有人詢問「這可以吃嗎？」，而原po則表示「這條魚美到吃不下去」。