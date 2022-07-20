隨著醫療和科技的進步，讓現代人的平均壽命越來越長，多數人都可以活到70、80歲，但對於古代人來說，這卻是很難達成的夢想，就連平時過著奢華富裕生活、每天吃好喝好的皇帝，平均壽命也不長；不過神奇的是，為皇室、貴族服務的太監們卻非常長壽，而這個現象最關鍵的原因就是「閹割」和「壓力不大」。

據《路透社》報導，韓國仁荷大學閔慶京教授（Kyung-Jin Min）和高麗大學李哲具教授（Cheol-Koo Lee）的研究顯示，古代太監的平均壽命比普通男性還長14~19年，團隊研究的81名太監裡，竟有3名活到了100歲以上，這麼長壽在現代來看也是相當罕見的事情，而他們指出造成該現象的主要原因，可能就在於「閹割」。

《BBC中文網》報導中提到，睪固酮雖然可以讓男性身強體壯，卻也讓青春期晚期、睪固酮激增的青少年死亡率大幅上升；透過動物實驗也發現，遭到「閹割」的動物確實擁有較長的壽命，推測睪固酮就是造成女性平均壽命高於男性的主因之一，因此淨身過的太監也較為長壽。

另外因為太監的生活壓力較小，古代普通的男性通常要背負養家活口的壓力，每天在外打拚賺錢，皇帝雖然生活奢華，但也得面對繁忙的政務，以及與官員、皇親國戚之間的勾心鬥角；然而太監只需要做好份內工作，伺候好皇室貴族們，工作壓力相對較小，自然也活得比較輕鬆。