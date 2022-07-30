古代最強賢內助！楚莊王是東周春秋時期，楚國最有成就的君主之一，不過他剛即位時，沉迷於酒色，根本不理會朝政，他的妻子得知後，為了讓丈夫改邪歸正，多次用計勸諫，成功讓楚莊王步入正軌，不僅如此，她甚至非常懂得用才，使丈夫能夠稱霸天下。

北京師範大學第二附屬中學紀連海老師提到，公元前611年，樊國國君之女「樊姬」，嫁給楚國的太子羋旅，羋旅婚後2、3年即位，成為楚莊王，不過當時國家局勢糟糕，因此他選擇自暴自棄，完全不理朝政，貪戀於酒色，樊姬得知後，認為君王若是如此荒淫，國家很快就會滅亡，因此她心生一計，美若天仙的她從此蓬頭垢面，不打理自己。

楚莊王發現後非常困惑，詢問樊姬原因，妻子則告訴他，「士為知己者死，女為悅己者容」，表示自己就算化了妝，也沒有人會看他，楚莊王一聽就懂，之後經常來找樊姬，但沒過幾天又恢復本性，樊姬之後命人在城牆上築起高台，並在上面寫「梳妝台」，夜深人靜時，她就會到高台上梳妝打扮，楚莊王得知後又感到好奇詢問用意。

樊姬則表示，自己被冷落，因此與星月做伴，楚莊王才真正悔改，遠離美色，並專注於朝政，可見樊姬非常聰明，而且她原本僅是一名妃子，靠著聰明才智成為正宮夫人，不過楚莊王不只愛寶馬、美人，也非常愛好音樂，一日他獲得寶琴「繞樑」，開始沉迷於彈琴，足足7天不上朝，樊姬得知後馬上衝到宮裡訓話。

樊姬說，當年夏桀沉迷於妹喜的音樂而亡國，如今大王也做同樣的事，豈不是也想滅國，楚莊王被點醒後，便將名琴砸爛了。而樊姬最大貢獻並非如此，她非常懂得用才，楚莊王剛即位時，丞相是虞邱子，本身沒什麼才能，一頓飯後她形容虞邱子對大王不忠，因為他從未推舉過賢人，虞邱子得知後從此隱居，之後推舉忠臣孫叔敖，開明的楚莊王選擇重用他，孫叔敖也確實幫助楚國走向強盛。

而樊姬深知，君王擁有許多嬪妃是平常之事，楚莊王也不例外，但君王若沉迷於女色，恐會招致亡國，因此她為了避免楚莊王誤入歧途，還親自幫丈夫尋找美女，而經過她挑選的嬪妃，都是品行、容貌俱佳的女子，此舉也讓楚莊王相當佩服。