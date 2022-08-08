替新生兒取名不是件簡單的事情，總希望名字能替孩子帶來好運。比利時一對夫妻結婚10年生下11名子女，有趣的是，他們替孩子取名的方法，竟是將4個英文字母不斷重新排列組合，極具創意的取名方式，引起熱烈討論。

Parents name their 11 kids using the same four letters of alphabethttps://t.co/49CL8sFhaO — The Daily Record (@Daily_Record) July 27, 2022

根據《鏡報》報導，比利時一對夫妻格溫尼（Gwenny Blanckaert）和瑪莉諾（Marino Vaneenoo）已經結婚10年，生下共11名孩子，長子今年13歲，出生時被父母以「Alex」命名；隔年次子出生，取名為「Axel」；之後出生的9個孩子，無論男女，父母也都以「A、E、L、X」這4個字母命名，分別為Xela、Lexa、Xael、Xeal、Exla、Leax、Xale、Elax、Alxe。

格溫尼受訪時表示，起初是以瑪莉諾繼父的名字替大兒子命名，「因為我們認為這是一個美麗的名字」，之後在陰錯陽差的狀況下，二兒子的名字剛好也以相同的4個字母組成，因此夫妻倆開始考慮，最終決定將所有孩子的名字，都用「A、E、L、X」組合排列而成。

除此之外，夫妻倆在結婚前就已經討論好，要以生12個孩子為目標，所以目前還在繼續努力，「當我們和12個孩子圍坐在餐桌旁的時候，我們的家庭就完整了」。新聞曝光後，有不少網友感到好奇，最後的孩子到底該如何取名，對此格溫尼笑說，目前「A、E、L、X」還剩下9個排列組合，「我們仍然有充足的選擇！」