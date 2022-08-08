俄羅斯街頭近日發生一起摔車意外，一名長髮辣妹搭車時，突然將身體伸出車窗忘情跳艷舞，不料卻樂極生悲，以頭下腳上的後仰姿勢摔出車外，當場撞倒在馬路上，而這離譜的一幕全被後車駕駛給拍了下來，並在網路上瘋傳。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）首都馬哈奇卡拉市（Makhachkal）近日發生一起意外事故，一名長髮女子在車輛行進期間，突然將上半身伸出休旅車窗外，接著忘情的擺動雙手和身軀跳起肚皮舞，危險舉動讓其餘用路人看得膽顫心驚，並替她的處境捏一把冷汗。

不料下一秒女子就因為一個下腰的動作，以頭下腳上的倒插姿勢摔出車外，接著又在地上滾了幾圈後才停下，差點被後方車輛輾過，而這幕危險畫面全被後車駕駛給拍了下來，所幸女子隨即起身，看似沒有大礙。

影片曝光後引來不少網友撻伐，痛批女子舉動脫序，「在車上跳艷舞也太誇張了」、「有夠放蕩」。而隨著輿論發酵，負責開車的24歲男子庫爾巴諾夫（Sharap Kurbanov）也不得不出面向大眾道歉，「當時我把音樂開得很大聲，沒想到車上女乘客忘情跳舞，我承諾日後一定會特別注意交通安全」。