美國一名父親日前帶家人到餐廳用餐，豈料在吃開胃菜蛤蜊時，他發現咬到硬物，吐出來一看竟是「紫色珍珠」，讓他看了非常驚訝，經查詢後發現，紫珍珠市價高達1.6萬美元（約新台幣近48萬），目前他考慮將珍珠做成飾品送給妻子。

根據《TODAY》報導，居住在費城的奧弗蘭（Scott Overland）日前與妻小前往德拉瓦州度假，在里霍伯斯海灘（Rehoboth Beach）一家餐廳「鹽之空氣」（Salt Air）用餐，奧弗蘭點了一份14美元（約新台幣420元）的蛤蜊當開胃菜，豈料享用時竟咬到硬物，奧弗蘭吐出來一看，發現竟是一顆紫色珍珠。

經查詢後，發現紫色珍珠價值介於600到1.6萬美元（約新台幣1.8萬到48萬），目前打算將珍珠送去鑑定，也在考慮是否要保留它，製成飾品送給妻女或作為傳家之寶收藏，奧弗蘭透露，「我一直認為，珍珠都是由牡蠣生產的，起初還以為是廚師做菜時，不小心掉進糖果或珠子，比對蛤蜊殼上的凹痕，才驚覺是天然珍珠」。

奧弗蘭也提到，點餐時他們曾囑咐店員，蛤蜊開胃菜上不要放甜椒，但店家還是忘記了，原本想要退回餐點，但最後選擇作罷，他們才有機會發現珍珠，該店的店員得知後，同樣也感到非常驚訝，在奧弗蘭一家準備離開時，對方還搶著來拍照。

國際寶石協會指出，天然珍珠極為罕見，尤其是在蛤蜊中發現的，價值依大小、形狀、品質與顏色而定，若是金色、粉紅色、藍色、棕色或紫色等更稀有，由於現在大多採用機械化採收，養殖場蛤蜊內就算有珍珠，幾乎都會被破壞或影響品質，之後送往餐廳烹煮，通常還會加入檸檬汁等調味，珍珠能夠安然無恙，可說是非常難得，此狀況確實很罕見。