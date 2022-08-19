羅馬尼亞一名網友近日意外目擊一隻像是從動畫走出來的動物，畫面中可見，牠身體呈現長橢圓形，且幾乎看不見雙眼，加上嘴巴前排的2顆大牙，超罕見的特殊模樣吸引逾2千萬網友關注。

原PO近日在抖音（TikTok）上傳一段影片，指出當時他在一棟木屋底下發現詭異的洞穴，沒想到鏡頭貼近一看，突然有一隻動物從洞穴裡頭竄出，然而讓眾人錯愕的是，該隻擁有淺灰色毛髮的神秘動物，有著橢圓的長形軀幹，幾乎看不見雙眼，加上突出的大暴牙，模樣相當特別。

影片曝光後引來逾2千萬網友朝聖，不少人好奇牠的身分，紛紛留言直呼「從沒看過這樣的生物」、「是《超人特攻隊》的採礦大師」、「這是現實版的寶可夢吧」、「這明明就是三地鼠」。

另外也有眼尖的網友解答這是一隻「盲鼴鼠」，是習慣穴居生活的小型哺乳動物，具有圓柱形身軀、柔軟的皮毛，和極小的眼睛，可用粗短有力的前肢來刨土。最特別的是，盲鼴鼠天生對癌症免疫，是科學家的重點研究對象。