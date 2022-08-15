獨角獸是動畫電影創造的全新角色。（華映提供）

動畫電影《米婭的精靈王國》是打造知名動畫《北海小英雄》電影版的製作團推出的全新力作，並大手筆的結合真人與動畫，創造出充滿魔法、精靈和獨角獸的繽紛奇幻世界，成為今年暑假最適合全家一起觀賞的壓軸鉅獻。

電影《米婭的精靈王國》改編自轟動歐洲的同名電視卡通作品，電視作品同樣是混合真人及動畫的創作概念，一共製作3季，曾在170多個國家播出，大受歡迎，甚至開創了米婭宇宙，相關書藉大賣180萬本，還推出卡通公仔及玩具，都受獲女孩們的喜愛，就連官方youtube也有累積超過14億的觀看次數，這次終於成功製作出大銀幕作品，讓不少粉絲都非常開心。導演亞當剛恩表示為了要滿足《米婭的精靈王國》觀眾的期待，我們要保留米婭宇宙原有的元素，更要增加新的驚喜。

動畫製作表示原本在電視上播映的版本，將真人及動畫結合的技術成果大獲好評，電影版希望能將這的效果更上層樓，像是獨角獸的皮毛、主角的精緻程度及各式美不勝收的魔法場景，都能有更完美的效果。

但在製作上，因為疫情而面臨前所末有的難題，另1位導演馬席亞德默曼斯表示幸好在疫情爆發前已經完成真人部份的拍攝，才讓動畫的部份能以遠端方式順利開始，「動畫的製作規模很龐大，牽渉各種不同部門，從動畫到配音到音樂製作，超過600多人的參與，疫情確實嚴重影響進度。」

馬席亞德默曼斯表示克服疫情成為一大挑戰，「我們的動作分別在德國、澳洲及印度等4、5個國家進行，很多公司都必需在家工作，也有許多地區的工作人員受到疫情危害，尤其是印度的影響最為嚴重，很多人員都生病，真的是段很讓人難過的艱難時期。」即便製作過程困難，製作團隊也不忘為世界帶來歡樂，動畫中創造全新的獨角獸，是1隻充滿瘋狂喜感又擁有超強的能力的神級生物，為電影增色不少。