台北科大師生開發的「元之旅：印記」，可將VR（虛擬實境）體驗的內容，反饋到現實世界留下痕跡，於加拿大舉行的2022年ACM SIGGRAPH電腦動畫展，抱回最佳精選獎。

台北科技大學今天發出新聞稿，互動設計系學生鄧英杰、呂靜、陳怡璇、林靜瑩、周育稚，以及助理教授韓秉軒共同設計「元之旅：印記」（Journal of My Journey），在國際指標性大展SIGGRAPH電腦動畫展中，拿下「沉浸體驗區」的最佳精選獎（Top Selection Award）。

「元之旅：印記」搭上「多重宇宙」熱潮，韓秉軒指出，團隊運用空間追蹤器、雷射切割機結合VR頭盔，將使用者體驗的內容同步反映記錄，以虛擬空間所作的決定與影響，反饋到現實世界並留下痕跡，進而創造虛實整合的互動體驗。

參與設計的呂靜，過往作品以平面或產品類為主，這次是首次挑戰VR，過程中遇過各種問題，包括如何安排場景、架設以呈現最佳體驗等，都需要細緻的構思。呂靜說，最後成果做到出國參展領獎，並克服了加拿大和台灣不同電壓的考驗，一路上要感謝很多人。

北科大另一件作品「浪毯」（Waving Blanket），由陳語嫣等學生與助理教授韓秉軒共同打造，入圍SIGGRAPH的「新穎科技區」。

「浪毯」利用毛毯內水管裡水和空氣的流動分布，模擬出重力、壓力覺、重量位移、振動覺四種觸覺感官回饋，搭配VR頭盔和水霧香氛機的視覺、聽覺、嗅覺體驗，幫助使用者感受各種水景，融入自然，療癒身心。

學生巫玟郡表示，水不只有冷熱變化，利用水管灌入水和空氣，如果改變結構，就能把多種觸覺回饋整合在同一個裝置裡。他們為此研究流體力學，結合比較適合放鬆的場景和色調，以魚群游動、兔子跳上大腿的視覺畫面配合浪毯的振動，形成類似水療的體驗。

北科大指出，SIGGRAPH電腦動畫展在數位媒體及互動科技領域為國際指標性大展，自1974年起逐漸發展為歷史悠久的交流展演平台，本屆於加拿大溫哥華舉行，吸引全球上萬名數位媒體產業人士與會。（編輯：陳政偉）1110816