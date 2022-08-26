河南一名家庭主婦日前外出9天，沒想到事後回到家看見廚房內的瓦斯爐不斷燒著一鍋熱油，且油和鍋早已燒得一團漆黑，這才想起出門前炸了肉，幸虧沒釀成大禍，否則後果不堪設想。

綜合陸媒報導，河南一名家庭主婦當天出門前炸了肉，疑似是右手端著盤子，左手關了瓦斯爐開關，結果轉反了開關，導致火沒關成，轉為小火持續燒著油鍋，自己卻渾然不覺。女子透露，當時打算等熱油溫度下降，晚上回家再將油倒回油盆裡，但剛好有事情耽擱，出門後就一直沒有回家。

9天後終於回到家，她走進廚房拿東西，也沒發現事情不對勁，更沒有聞到油煙味，直到低頭一看才看到瓦斯爐上的火還開著，且鍋內還有油，讓她瞬間嚇了一大跳，「都懵了，越想越後怕。」她也藉此提醒大家，出門前務必確認瓦斯、水電等開關是否有確實關閉，否則恐釀成大禍。

消息一出網友也替她捏一把冷汗，紛紛留言回應「還好鍋裡有油」、「油都熬成糊了」、「不幸中的萬幸」；不過也有人質疑女子造假，「再小火也堅持不了9天吧」、「假的，油應該是冒煙沸騰的」。