出門戴口罩已成為防疫標配，近日有一名媽媽在臉書發文抱怨，因為本身有過敏問題，搭乘電梯時忍不住咳嗽，旁邊另名沒給小孩戴口罩的媽媽竟要求她不要在電梯內咳嗽，讓她當場傻眼。

一名媽媽日前在臉書「爆怨公社」發文抱怨，表示自己本身因為有過敏問題，搭乘電梯當下忍不住咳嗽，電梯內另有一家三口，對方爸爸說要給小孩戴口罩，媽媽卻回答「幹嘛要戴？沒帶出門啦」，接著轉頭對她說，「這位媽媽，你要咳嗽可以不要在電梯內咳嗽嗎？ 這裡是密閉空間耶！！！」。

正當原PO想要罵人時，家中兒子神回「阿姨，我們老師都有講喔！現在都要戴口罩才能出門，只有吃飯不用戴口罩！」，沒想到那位媽媽竟翻白眼回「啊我家小孩不肯學戴口罩，我沒辦法啊！總不能要我永遠不出門吧」。

原PO目測對方孩子大約4、5歲，要去的樓層也到了，怒回嗆「我家最小的這位，現在2歲4個月，看看！！！口罩是要學習戴好嗎?」

原PO表示自己家的老么在疫情期間出生，大概六個月大時就在家陪他學習戴口罩，慢慢來，當遊戲玩！ 在他一歲多時疫情大爆發出門剛好就可以戴口罩。氣得表示「不學習戴口罩，出門就有風險啊，怎麼是怪別人不要再電梯咳嗽」、「真希望恐龍的小孩沒有上學，不然當她的老師真的有夠衰小」。

自己孩子學不會戴口罩！地方媽媽竟厚臉要求別人「搭電梯不准咳嗽」，氣得原PO發文痛批。(翻攝臉書爆怨公社)

文章曝光後，立刻引發網友熱紛紛留言「這時要啟動瘋狂咳嗽模式才對」、「咳嗽跟打噴嚏一樣，誰忍得住」、「沒有教不會的小孩，只有不願意教的父母」。