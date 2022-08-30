桃園市大園區一名年約40歲的邵姓男子，今日清晨帶著4歲兒子出門後便失去聯繫，家人著急報警協尋，大園警方迅速在許厝港觀景台旁找到這對父子。邵男表示，兒子半夜哭鬧，他剛下班心情煩躁，才會帶小孩到海邊放電散心，豈料造成家人困擾還出動警力，自己也感到不好意思。

大園警分局指出，潮音派出所今清晨4時接獲邵男家人報案，稱他天還沒亮就騎車帶兒子離開家裡，沒說要去哪，電話也打不通，擔心2人出意外，請警方協尋。通報線上警網後，巡邏員警經過許厝港觀景台附近，看見有機車停在此處不太尋常，一查車籍資料，就發現是剛剛被通報的邵男所有。

警方在現場摸黑搜索，沒多久就在一旁沙灘上找到邵姓父子。邵男表示，兒子半夜哭鬧睡不著，再加上他剛下班，疲勞又心情煩躁，才會帶兒子到海邊遊玩散心，希望兒子放電後可以好好睡一覺，豈料因此造成家人擔心，還讓警方大陣仗協尋，自己也感到不好意思，承諾未來會更加注意。