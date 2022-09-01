大陸浙江一名女童在辦公室玩耍，發現水族箱內有一條金龍魚，出於好奇就拿枕頭與魚互動，試圖擋住金龍魚的視線，使大魚感到不安，不斷閃躲，金龍魚之後氣到撞開魚缸上的蓋子，重摔在地，似乎在抗議，當場把女童嚇壞，趕緊後退向大人求助。

綜合陸媒報導，浙江省一名女童在辦公室內嬉戲，發現水族箱裡有一條金龍魚，於是就拿起枕頭與魚互動，不斷遮擋金龍魚的視線，金龍魚嚇得趕緊游開，但女童卻跟在牠身邊，起初金龍魚並沒有太大反應，但之後情緒開始變得暴躁。

金龍魚似乎被女童惹怒，奮力一躍撞開水族箱的頂蓋，重摔到地面，女童也被當場嚇壞，飼主見狀，連忙撈起金龍魚放回水族箱，所幸金龍魚並無大礙，嘴巴僅輕微受傷。據了解，金龍魚脾氣較剛烈，而且領域意識很強，女童的舉動可能冒犯到牠，金龍魚才會有如此大的反應。

影片曝光後，不少網友表示，「金龍魚進化成寶可夢的暴鯉龍」、「魚應該是受到驚嚇才會跳出來，沒想到在魚缸外面做動作，魚也會被嚇到」、「這條魚的脾氣真大啊」、「我以前有件T恤，上面印有貓咪頭的圖示，看起來非常兇，從魚缸前路過時，金龍魚嚇到從魚缸裡跳出來，穿那件衣服路過牠就會怕，之後就不再穿那件衣服了」。