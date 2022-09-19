台北市立動物園原生馬來貘「貘樹」與來自新加坡的「Putri」近來傳出配對成功的好消息，園方為了記錄牠們的「騎乘行為」，特別用專門紀錄動物交配狀況的發情蠟筆在「Putri」屁股上留下塗鴨痕跡，讓網友笑稱「根本行房紀錄器！」

台北市立動物園在臉書粉專PO文指出，貘樹3月中從熱帶雨林區搬到保育研究中心後，保育員便開始安排牠與女朋友Putri循序漸進地互動，從隔網見面到5月正式同居，發現牠們相處融洽，對彼此似乎很有好感。為了補強監視器錄影畫面辨識度不足的問題，保育員在Putri的屁股上用「發情蠟筆」留下畫畫痕跡，以方便記錄兩貘的最新放閃進度。

北巿動物園指出，發情蠟筆的用處是在動物發情期間，於雌性動物的後背與屁股畫下蠟筆痕跡，當雄性動物做出騎乘動作時，就會將痕跡抹開，如此一來，能較容易觀察與記錄到動物的交配行為。

其次是，馬來貘無論公母的體型、特徵都十分相近，身上的黑白色塊分布也很雷同，所以若僅透過監視器畫面觀察，很容易受到鏡頭魚眼效果影響，分不清楚誰是誰，一旦做上記號，就能更準確掌握貘樹與Putri之間的互動。

有趣的是，保育員觀察發現，比起貘樹，Putri的個性更加積極主動，數次趴在貘樹身上做出騎乘行為，頗有「野蠻女友」氣勢。此外，兩隻馬來貘同居後也影響了彼此的食性，挑食的行為都有逐漸減少的跡象。

北巿動物園表示，依照牠們近期的相處情況，大家可以對新生命降臨抱持樂觀態度，或許再過不久就會有小馬來貘報到。