歷史上有不少荒淫無度的皇帝，沉迷於美色而不問朝政，但在五代十國卻有一位皇帝，竟連太監的妻子都不放過，竟私通人妻、給寵信的太監戴綠帽，最終他也因為自己的荒淫事蹟，在28歲那年成為亡國之君，並於隔年被殺身亡。

根據《鳳凰網》報導，五代十國時期的割據政權之一「前蜀」，由唐朝的「蜀王」王建建立，共經歷2任皇帝，第二任皇帝王衍早在太子時期就好色成性、荒淫無度，曾因此多次被父親王建斥責，但等到王建駕崩、王衍登基後，他就更加肆無忌憚，《新五代史》稱他「與諸狎客、婦人日夜酣飲」，且無心朝政，把國家大事都交給太監處理。

其中有一名太監叫作王承休，容貌俊秀，擅長新奇的邪淫之事，還非常會拍馬屁，他「多以邪僻姦穢之事媚其主，主愈寵之」，因此受到王衍寵信；不過王衍不滿足於此，除了對王承休好，他還看上了對方的妻子嚴氏，據史料記載，嚴氏外貌姣好，2人多次私通，王衍也成為歷史上罕見、給太監戴綠帽的皇帝。

或許是因為王衍長時間和嚴氏維持這種不正當關係，他對王承休感到有些愧疚，所以對方有什麼要求，他都會極力滿足，就這樣讓王承休從宣徽使一路做到鎮守秦州的天雄節度使，不過除了鎮守秦州外，王承休還肩負一項重責大任，就是「於秦州採掇美麗」，為王衍搜羅秦州的美女，供他玩樂。

王衍沉浸在這些荒淫之舉當中，對北方小朝廷後梁、後唐的攻擊不聞不問，給予敵軍伐蜀的絕佳機會。公元925年，後唐莊宗派魏王李繼岌、侍中郭崇韜率大軍南下，前蜀很快就被攻破，王承休當時「握銳兵於天水，兵刃不舉」，導致前蜀滅亡，王衍年僅28歲就成為亡國之君，並在隔年被殺，而王承休最後也被李繼岌殺死。