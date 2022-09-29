古代封建社會，女子地位卑賤，被視為男性的附屬品甚至是玩物，明清時期就曾出現一種特殊現象，不少富商流行養「瘦馬」，不過這裡指的瘦馬並不是馬，而是訂製美女，她們不僅身世可憐，真實生活比青樓女子還要悽慘。

根據《搜狐網》報導，古代揚州是兩淮鹽商的聚居地，他們富甲一方，生活豪奢媲美皇家貴族，而「瘦馬」指的是專門為權貴富紳人士訂製的美女。相較於唐朝以豐腴為美，明清時期則對瘦有著近乎偏執的喜愛，因為這樣才能滿足買家變態的征服慾。

尤其是體型瘦弱的「小馬」有兩大特點，首先是暴利，商家會低價購買瘦弱的小馬，等養到標緻後再高價出手；其次是欺辱，瘦馬弱不經風，經常是受欺侮的一方。

「瘦馬」的養成並不容易，她們被人口販子收養後，需歷經長達近十年的培訓，學習歌舞、琴棋書畫等才藝；吃穿用度也是按照大家閨秀的標準對待。人口販子之所以願意下重本培訓瘦馬，只為了長成後能賣給富商作妾，海撈一筆；若是資質平庸者，則會轉賣至煙花柳巷，到青樓妓院服侍形形色色的男子，終其目的都是用肉體賺錢。

富商之所以對瘦馬情有獨鍾，原因在於這類女子多半長相標緻、身材瘦削，加上琴棋書畫精通，自小被精心調教，還習有「奇淫技巧」，不過卻因此常被正妻忌憚，不是被凌虐致死就是被冠上妖媚惑主的罵名，下場十分悽慘。