清朝時修建不少皇家園林，主要用於避暑，其中最著名的就是「圓明園」，乾隆皇帝甚至還曾叮囑，圓明園已修建得很完美，後世子孫不用再建新的園林，豈料6年後他卻打破承諾，又蓋了一座頤和園，但每到頤和園休息時，他都只待到中午，甚至從未在頤和園過夜，讓不少人感到好奇，而乾隆其實是為了遵守承諾。

大陸導遊房博在微博提到，圓明園在乾隆九年時擴建，乾隆皇帝還為它寫下《圓明園後記》，強調圓明園已修建得非常完美，後代子孫應繼續使用，不要再耗費民力修建新的園林，同時也是自己的誓言，而且北京當時的皇家園林非常多，有暢春園、圓明園、靜明園及靜宜園，不過這些皇家園林都有美中不足的地方。

暢春園及圓明園都建於平地，所以山水皆為人造，靜宜園的山景雖是天然形成，但水景卻是人為建造，靜明園有天然山水景色，但園裡的水勢卻很小，讓乾隆非常不滿意，直到發現瓮山（現今萬壽山）與西湖（現今昆明湖）這塊寶地，才讓乾隆又萌生建園林的想法，此地不僅有山還有湖水，而且腹地非常大。

但乾隆自己曾發過誓，承諾不要再造皇家園林，因此感到苦惱，而當時西湖常發生氾濫狀況，他就以此名義修建西湖，乾隆十四年（西元1749年）冬天，還命令人員進行湖水疏濬，隔年表示要將湖水用於灌溉及訓練水師，開始對西湖展開擴建，也就是日後的「頤和園」（舊稱為清漪園），之後藉著為母親慶祝60歲大壽的名義，將園林當作祝賀禮物。

乾隆建成頤和園後，還為園林寫下一篇文章《萬壽山清漪園記》，提到「過辰而往，逮午而返，未嘗度宵，猶初志也」，指園林已經建蓋完成，但自己曾發過誓不再建園林，但卻違約了，所以每次他都在早上7點到9點時至頤和園，待到中午就會離開，絕對不會留下來過夜，使用折衷方式遵守承諾，希望能得到百姓的諒解。