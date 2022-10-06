南極洲洛克羅伊港一間郵局日前招募管理員，主要處理郵件及協助統計企鵝的數量，時間長達5個月，而島上生活並不便利，甚至沒有自來水，沒想到吸引6千多人投履歷應徵，最終由4名英國女性入選，其中還有一名是剛結婚的人妻。

根據《BBC》報導，世界上最偏遠的郵局位於南極洲高迪爾島（Goudier Island）的洛克羅伊港，又被稱作「企鵝郵局」，島上只有3棟建築物，分別是博物館、商店和郵局，而郵局近日對外發布徵才訊息，主要負責處理郵件及統計企鵝的數量，為期5個月，而且島上沒有自來水與沖水馬桶，沒想到竟吸引6千多人應徵，最終由4名英國女性入選。

其中一名31歲的蔻貝特（Natalie Corbett）表示，她在6月剛辦完婚禮，就跑來南極洲工作，更稱這份工作讓她體驗到一個人度蜜月，原本在家鄉經營寵物雜貨店的她，未來將負責郵局的禮品部，另一名是來自蘇格蘭的希爾頓（Mairi Hilton），她是一名生物保育學家，未來將負責觀察企鵝動態，她表示能看到動物非常興奮。

另一名入選者是布魯頌（Lucy Bruzzone），過去曾進行為期3個月的北極探險，更稱這份工作是她的畢生夢想，未來將擔任郵局負責人，管理團隊並協調所有造訪該島的船隻，最後一位則是年僅23歲的巴蘭泰（Clare Ballantyne），近日才剛取得牛津大學地科碩士學位，之後將負責處理8千多張、來自全球100多國的明信片。