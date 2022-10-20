美國喬治亞州16日晚間發生一起駭人意外，21歲男大生租借一架小飛機，帶著女性友人飛往附近地區約會，沒想到回程抵達停機棚後，他一下機就走到飛機前方，意外遭到仍在高速旋轉的螺旋槳重擊頭部2下，當場斷氣身亡。

根據《每日郵報》報導，21歲男大生薩尼（Sani Aliyu）16日晚間與女性友人和2名正副駕駛共乘一架塞斯納172（Cessna）單引擎小飛機，從斯泰茨伯勒─布洛克郡機場（Statesboro-Bulloch County Airport）飛往薩凡納地區（Savannah）進行晚餐約會，並於當晚約10點35分安全返回布洛克郡機場的停機坪。

法醫弗契（Bulloch County）表示，事發當時，女子一下機就朝飛機後方走去，薩尼緊接著也下了飛機，但卻是朝著飛機前方走，因此被仍在高度旋轉的螺旋槳重擊頭部2下，並在救護車抵達前身亡。

根據操作規定，類似的螺旋漿飛機降落後，機上乘客需等到螺旋槳完全關機且靜止不動，機師才會放人下機。對此，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）表示，本案已展開調查，不過布洛克郡警官哈欽斯（Todd Hutchens）指出，「沒有任何人真的做錯什麼事情，這單純只是一場意外」。

薩尼就讀的喬治亞南方大學（GSU）學務主任道威爾（Dr. Aileen Dowell）表示，「校方為此深感遺憾，我已經與他的家屬及教授聯繫，調動所有可用資源，提供大學能夠給予的諮商及任何其他協助」。