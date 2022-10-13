女星張天愛在參加《乘風破浪》後人氣飆高，8月底卻無預警狠揭緋聞男友徐開騁是劈腿慣犯，也讓她意外再成功圈粉不少；近期張天愛工作室釋出多張她購物日常照，站在商店前宛如拍廣告，合身穿搭讓她婀娜多姿曲線更是一覽無遺。

張天愛以網路劇《太子妃升職記》爆紅，還在《乘風破浪》中過關斬將，最終拿到勝利席位順利成團出道，節目收官後，頂著高人氣一舉一動都備受關注；一直以來張天愛就因為超高顏值，連上節目都有女星看她看到傻住，昨（12日）張天愛工作室發文，上傳她的最新近況，絕美狀態又掀起熱議。

照片中張天愛把長髮隨意紮起，穿著粉色毛絨絨上衣搭配合身牛仔喇叭褲，其中她站在便利商店前挑水果的背影照，彷彿在拍廣告，曼妙身形全被看光，清楚看到她的翹臀，四肢更是纖細；蹲在水果前挑水果的背影，也是美得不像話。

張天愛在路邊買水果的模樣，好身材讓網友都看傻眼。（圖／摘自張天愛工作室微博）

粉絲也都被她極品身材又震撼到，紛紛激讚，「愛姐的魅力好喜歡喔」、「好像人形芭比娃娃」、「這腿太逆天了吧！誰不忌妒我忌妒」、「身材絕了，真心羨慕」、「好像又瘦了，心疼，期待愛姐的新作品」。

其實張天愛8月底才因為揭穿緋聞男友徐開騁是劈腿慣犯，又意外成功圈粉；張天愛和徐開騁當年因為拍攝電視劇《我的漂亮朋友》相識並爆出熱戀，但一直都沒有公開認愛，沒想到8月24日徐開騁被拍到去娜扎家過夜，遭外界質疑出軌，8月25日張天愛直接上傳和徐開騁錄音檔，指控他是劈腿慣犯