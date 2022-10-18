張姓少女13日騎機車載黃男，行經后里區三豐路三段1052巷口時，與劉男駕駛自小客車發生碰撞，造成張女、黃男送醫救治。(警方提供)

中市機車與自小客車擦撞「女騎士手骨折、乘客顱內出血」送醫

后里區張姓少女13日騎機車載61歲的黃男，行經后里區三豐路三段1052巷口時，與37歲駕駛自小客車的劉男發生碰撞。警方指出，張女與乘客黃男分送衛福部豐原醫院救治，其中張女手部骨折身體多處擦挫傷、黃男顱內出血及身體多處擦挫傷開刀治療住院觀察中。全案正由警方進一步調查釐清中。

警方指出，張女於13日上午8時10分，騎乘普重機車後載乘客黃男，沿三豐路三段由南往北方向直行，行至1502巷左轉；與劉男駕駛自小客車，沿三豐路三段由南往北直行，發生碰撞。

警方表示，事故發生後，機車後側車身毀損，張女手部骨折身體多處擦挫傷，黃男顱內出血及身體多處擦挫傷，送衛福部豐原醫院開刀治療住院觀察中，自小客車前側車身毀損。因自小客車沒有行車紀錄器，傷者家屬於網路上呼籲當時經過的車輛，如有行車紀錄器懇請提供協助。

警方強調，這起車禍意外，張女及劉男均無飲酒，全案正由警方進一步調查肇事原因，並協助處理善後事宜中。