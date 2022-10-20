慈禧太后是近代史上最有權勢的女人，也是歷史上備受爭議的人物，她去世那年，末代皇帝溥儀還只是個3歲的孩子，但因為從小在深宮長大，溥儀對宮中秘辛也是瞭如指掌，更曾在自傳《我的前半生》透露許多不為人知的祕辛，其中就有不少和慈禧太后有關，包括慈禧晚年患上一種怪病，無論是宮女或太監，一旦瞧見就會被亂棍打死。

根據《搜狐網》報導，慈禧太后生活奢侈，不僅每年要用掉一萬多顆蘋果、每天上百道山珍海味，日常生活中也是一位十分愛美的女人，為了保持容顏不老，她天天喝人奶保養，謠傳慈禧晚年時，有位小宮女替她梳頭，發現頭上有一兩根白頭髮，小心翼翼地告訴慈禧，不料愛美的慈禧怒火中燒，不僅發飆狂罵，還將小宮女活活杖斃。

無獨有偶，末代皇帝溥儀也曾揭露有關慈禧的秘辛，提到慈禧更年期之後身體發生變化，罹患了一種怪病，導致臉部不停抽搐，這讓一向愛美的慈禧難以接受卻又束手無策，因此只要有人議論，就會被慈禧處死。

尤其是當太監、宮女近身伺候的時候，目光在她身上多停留一秒，慈禧就會覺得別人用異樣的眼光看她，導致這些太監、宮女每天都膽顫心驚，害怕一抬頭就看到慈禧抽搐的臉，而因此斷送了性命。